Serie D, calciomercato: Este, c'è il sostituto di Moscatelli con il croato Perkovic

Nuovo arrivo all'Este. Il sostituto dello sfortunato Moscatelli è il centravanti croato Ivan Perkovic proveniente dallo Stresa Vergante, squadra militante nel girone A del campionato di Serie D. Classe 1995, Perkovic è una punta centrale molto forte fisicamente, con i suoi 191 cm di altezza, alla ricerca dello smalto perduto sotto porta. In questa stagione ha segnato solo due reti in 14 presenze.

Una bella notizia in vista del derby contro la Luparense: Perkovic è il prototipo del giocatore ideale per Pagan, in grado di far salire la squadra, aprire gli spazi per i compagni e temibilissimo nel gioco aereo. Cresciuto calcisticamente in Croazia, in Italia ha vestito le maglie di Igea 1946, Agnolese, Roccella, Città S. Agata, Castelfidardo e Stresa Vergante.