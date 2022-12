Serie D, calciomercato: il muro Farabegoli per la difesa del Campodarsego

Colpaccio del Campodarsego, che rinforza il suo pacchetto difensivo con Tommaso Farabegoli, difensore classe 1999. Il calciatore arriva dal Sangiuliano City, squadra che milita nel campionato di Serie C girone A lo stesso del Padova. Tra i professionisti, il prodotto del settore giovanile della Sampdoria, ha raccolto ben 53 presenze tra Vis Pesaro, Ancona e Feralpi Salò.

Centrale moderno, di buon piede, perfetto complemento per il duo Buratto e Perez. Come riportato dal sito ufficiale biancorosso, Farabegoli è "un giocatore importante fortemente voluto dalla Società che si aggiunge alla rosa a disposizione di Mister Masitto". Nonostante le 0 presenze con la squadra lombarda, Farabegoli sembra pronto per debuttare al Gabbiano già domenica contro la Villafranca Veronese per la 17°giornata di campionato.

Insieme a Rivi e Vitetta completa un tris di acquisti di grande livello per il Campodarsego, chiaro segnale di grande ambizione per la società del Presidente Pagin in questa stagione.