Serie D, calciomercato: Luparense, ecco bomber Persano

La Luparense piazza l'ennesima zampata sul mercato assicurandosi la punta salentina Mattia Persano. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della società di San Martino di Lupari: "La Luparense FC rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive per la stagione 2022/2023 di Mattia Persano, attaccante classe 1996 proveniente dall’Arezzo. La società accoglie con soddisfazione l’approdo del giocatore a San Martino di Lupari, augurandogli sin da subito buon lavoro in vista dell’ imminente inizio della nuova stagione sportiva“.

Reduce da una seconda parte di stagione sfavillante con la maglia dell'Arezzo in Serie D, condita da 10 reti in appena 18 presenze, l'ex prodotto del settore giovanile del Lecce, approda alla Luparense, completando un reparto offensivo da sogno con i vari Beccaro, Gnago, Bussi, De Leo e Beltrame. Tanta esperienza tra i professionisti per il classe 1996 pugliese, pronto a dimostrare il suo valore anche nel girone C del campionato di Serie D. “Arrivo da cinque mesi sicuramente intensi disputati ad Arezzo, dove ho potuto giocare con continuità ed anche segnare un buon numero di reti " - ha dichirato al sito ufficiale rossoblu la punta ex Vibonese tra le altre - "In Toscana mi sono trovato molto bene, giocando un girone di ritorno eccellente e ripagando le attesa di una piazza piuttosto esigente. Questo é naturalmente un punto di partenza per disputare un’ottima stagione qui a San Martino di Lupari, dove sin dai primi approcci il Direttore ed il Mister mi hanno fatto sentire importante e percepire molta fiducia. Ho capito subito che qui c’è un progetto molto ambizioso e non ho avuto dubbi nell’ accettare la proposta della società. Del resto avevo già sentito parlare in termini lusinghieri della Luparense: tra l’altro ho giocato insieme a Cenetti ad Arezzo in serie C ed ha speso parole molto belle sul Club. Partiremo sicuramente con obiettivi importanti, con standard alti e per disputare un Campionato di livello: del resto la squadra é ottima ed é composta anche da giocatori di categoria superiore. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni per iniziare subito a fare gruppo, cosa determinante nell’economia di una stagione. Mi piacerebbe tornare a giocare nei professionisti con questi colori e non nascondo che, essendo attaccante, vorrei anche riuscire a segnare con una certa continuità, oltreché aiutare la squadra nel perseguimento dei suoi obiettivi. Ringrazio ancora la società per l’ opportunità concessami e do appuntamento a tutti a domani, in occasione del primo giorno degli allenamenti“.