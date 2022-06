Serie D, calciomercato: Luparense, avanti con Boscolo Papo

Un altro rinnovo importante a San Martino di Lupari, come comunicato dalla società rossoblu sul suo sito ufficiale: “La Luparense FC comunica che il giocatore Andrea Boscolo Papo ha rinnovato il proprio rapporto contrattuale con il Club anche per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda con la maglia della Luparense. Il Presidente Stefano Zarattini e tutta la società rossoblù si congratulano con Andrea, augurandogli sin da subito buon lavoro in vista dell’imminente inizio della nuova stagione sportiva“.

Con queste parole la società del presidente Zarattini rinnova al fiducia in mezzo al campo al classe 1990, originario di Padova. Anche l'anno prossimo lui e Rubbo saranno il cuore e i polmoni del centrocampo della Luparense. Per Boscolo Papo la bella notizia arriva anche dalla panchina, visto che ritrova il suo mentore Zironelli, già avuto con la Sacilese, l'Alto Vicentino, il Mestre e il Modena.

Queste le parole del centrocampista rossoblu sui canali ufficiali rossoblu: "Sono estremamente soddisfatto del mio rinnovo con la Luparense. Ringrazio la società ed il Presidente per l’ opportunità di poter giocare una seconda stagione a San Martino di Lupari. Voglio ripagare la fiducia riposta in me cercando di fare meglio dello scorso Campionato: l’anno scorso abbiamo perso per strada qualche punto di troppo, ed anche a livello individuale non sono stato pienamente soddisfatto delle mie prestazioni. Quest’anno dobbiamo puntare indubbiamente in alto, anche se dovremo fronteggiare avversari agguerriti come ad esempio la Clodiense. Anch’io voglio tornare ai miei abituali livelli e da questo punto di vista sono molto contento di ritrovare Mister Zironelli, il cui gioco si sposa perfettamente alle mie caratteristiche: dopo le esperienze con Sacilese, AltoVicentino, Mestre e Modena, questa è la settima stagione con lui. Il suo gioco è divertente, propositivo e votato all’attacco, non vedo l’ora di mettermi nuovamente a sua disposizione ed anche di aiutare i miei nuovi compagni ad assimilare al meglio i suoi meccanismi di gioco”.

Il mercato della Luparense non si ferma alle riconferme di Rubbo, Boscolo Papo e il non ancora ufficiale Frison. Sfumato Sottovia, ufficializzato la settimana scorsa al Treviso, in attacco si lavora per un profilo tra Sbardelloni e De Angelis. Praticamente certi gli arrivi di De Leo, Solerio, Mboup e Bussi, mentre in uscita è da segnalare l'addio di Rabbas, destinazione Adriese.