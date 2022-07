Serie D, calciomercato: Luparense anche Casarotto in rossoblu

Un altro fedelissimo di mister Zironelli approda alla Luparense. Si tratta di Stefano Cesarotto, centrocampista di grandissima esperienza in Serie D, anche se ancora giovane, visto che il suo anno di nascita all'anagrafe è il 1996. Un tassello di grande peso e rilievo, quello del mediano originario di Dolo, provincia di Venezia. Casarotto, cresciuto calcisticamente con Altobello Aleardi Barche, Marcon e Venezia, è una vecchia volpe dei campi della D vissuti con l’Union Pro, squadra con la quale ha ottenuto la promozione in serie D (29 presenze e 4 reti nel Campionato 2014/2015), con il Mestre con il quale disputa tre stagioni, conquistando nel torneo 2016/2017 la promozione in serie C (con Mister Zironelli in panchina). A Mestre vanta complessivamente 54 presenze con 6 gol in serie D e 30 presenze in serie C. Nella stagione 2018/2019 passa alla Virtus Verona, con la quale disputa due stagioni in serie C (52 presenze e 2 reti). Torna in seguito al Mestre (2020/2021, 34 presenze e 6 reti), giocando lo scorso Campionato con la Clodiense (24 presenze), squadra con la quale si aggiudica i playoff. Insomma un profilo perfetto per le ambizioni di altissima classifica dei Lupi. Queste le sue parole ai canali ufficiali Luparense: "Avevo sempre sentito parlare molto bene della Luparense, società seria ed ambiziosa: le mie sensazioni sono state poi confermate quando ho avuto modo di parlare recentemente con il Club e con Mister Zironelli, per il quale avevo già giocato e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto. La scelta di conseguenza é arrivata in modo naturale. Le sensazioni per la stagione ventura sono molto buone e la squadra che sta nascendo é valida, ma sugli obiettivi, anche per scaramanzia, preferisco non sbilanciarmi: certamente tornare nei professionisti mi farebbe piacere, ma per il momento dico che dobbiamo impegnarci e dare il massimo per ripagare la fiducia della società. Tornando alla composizione della squadra, sono contento di ritrovare Bussi, Mboup, De Leo, Rubbo, Boscolo e Frison, con i quali ho già giocato. Con Marco in particolare ci siamo sentiti spesso, ed anche lui mi ha tessuto le lodi del progetto rossoblù. Non vedo l’ora di ritrovare loro ed i nuovi compagni di squadra per iniziare questa nuova stagione ormai alle porte."

Sempre in tema calciomercato è sempre più calda la pista Beccaro. Per il centrocampista offensivo ex Sudtirol, vecchia conoscenza della Luparense, il ritorno al Gianni Casée sembra questione di ore o giorni, per un acquisto decisamente di categoria superiore.