Serie D, calciomercato: Luparense, in attesa di Beccaro c'è l'ufficialità di Cherubin come vice Zironelli

Tanti annunci in casa Luparense, ma nell'aria di San Martino di Lupari stanno per arrivare i fuochi d'artificio veri. Su tutti tre giocatori: Beltrame e Gnago dall'Arzignano e soprattutto Marco Beccaro, protagonista con il Sudtirol della salita in B dei tirolesi. Intanto novità lato staff: dopo tante indiscrezioni, finalmente la conferma ufficiale: sarà il vice allenatore di mister Zironelli per la stagione 2022-2023. Queste le dichiarazioni dell'ex difensore di Cittadella e Padova al sito ufficiale: "In seguito ad un infortunio patito qualche anno fa, da tempo convivevo con qualche acciacco. Questa stagione peraltro era iniziata piuttosto bene, anche se a Febbraio ho accusato un problema al tallone che ha avuto ripercussioni rilevanti alla schiena: ho così deciso di interrompere l’attività agonistica. La sofferenza era troppa ed ero preparato a quello che sarebbe potuto accadere, la mia decisione è quindi definitiva. In seguito a quanto accaduto, mi sono ritrovato nel corso della stagione ad affiancare in panchina Mister Zanini, che ringrazio ancora per l’ opportunità concessami. E devo dire che l’ esperienza mi è piaciuta moltissimo: mi piace stare sul campo, mi sono trovato a mio agio pur essendo la mia prima esperienza in panchina, anche se all’ inizio ero un po’ spaesato. Avevo già ottenuto nel 2016, quando giocavo con l’Atalanta, il patentino UEFA B, ora non nascondo che mi piacerebbe con il tempo conseguire anche quello UEFA A. Adesso in ogni caso mi aspetta un altro step molto importante, potendo affiancare un allenatore del calibro di Mauro Zironelli: il primo impatto con lui é stato molto positivo, ha un gioco votato all’attacco, propositivo ed é un tipo di calcio che a me piace molto, non vedo l’ ora di vederlo messo in pratica sul campo. Quanto agli obiettivi per la prossima stagione, sicuramente occorre fare qualcosa in più della scorso Campionato, che é stato comunque buono. La strada tracciata é quella giusta e step by step i risultati arriveranno, con il lavoro giornaliero sul campo, tutti insieme, squadra e società. Quanto a me, in questo periodo sarò come una “spugna”, cercando di apprendere più cose possibili per metterle immediatamente al servizio del Club, che ringrazio ancora per l’occasione che mi é stata data“.