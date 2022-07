Serie D, calciomercato: Luparense, l'ex Milan Toffanin alla corte di Zironelli

Continua a gonfie vele la campagna acquisti faraonica della Luparense, che rinforza la rosa a disposizione di mister Zironelli con un classe 2003 di sicuro valore come Francesco Toffanin. Per il centrocampista classe 2003 originario di Vicenza, dopo i primissimi anni all'Albinoleffe, ecco tutta la trafila Milan fino all’U18. Dopo otto stagioni con il Club rossonero, nella scorso Campionato si trasferisce alla Ternana, giocando con la formazione U19, vestendo la fascia da capitano ed allenandosi molto spesso con gli uomini di mister Lucarelli. A curriculum anche un ottimo rendimento scolastico, con il diploma al Liceo scientifico-sportivo di Bergamo conseguito con 100/100. Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale rossoblu:

"L’esperienza vissuta con il Milan é stata veramente formativa, sono stati otto anni bellissimi: grazie ad allenatori molto preparati sono cresciuto sia come giocatore che come persona. Ho potuto disputare tornei prestigiosi in Italia ed all’ estero, per esempio in Giappone. Ed ho affrontato squadre blasonate come Barcellona, Ajax e PSG. Con la formazione U18, ho avuto inoltre nello staff tecnico Nelson Dida, storico portiere del Milan: é stato un vero piacere collaborare con lui, così come con tutti gli altri componenti dello staff. La scorsa stagione a Terni é stata diversa, essendo stata la mia esperienza fuori casa. Per questo motivo ho potuto fare un ulteriore step di crescita, avendo inoltre l’ onore di indossare la fascia da capitano e di allenarmi con la Prima Squadra. Poi a fine giugno é nata la possibilità di trasferirmi alla Luparense: il progetto mi é subito piaciuto, per la serietà e per l’ ambizione del Club. Lo stile di gioco che la squadra adotterà ben si adatta inoltre alle mie caratteristiche; volevo fortemente un’ esperienza tra i “grandi” e non me la sono lasciata sfuggire. Dei miei compagni conoscevo bene Alberto Milan, così come conoscevo il vice allenatore Cherubin, che ha giocato a Bergamo con l’Atalanta. Con gli altri l’ambientamento e l’amalgama del gruppo procede benissimo, grazie anche ai senatori del gruppo, che aiutano i giocatori più giovani. L’obiettivo quest’anno é dare il massimo e stare lì davanti, in linea con le aspettative della società. Io cercherò di continuare nel mio processo di crescita, magari giocando con una certa continuità e, perché no, provando a traguardare la serie C con i Lupi. Ringrazio ancora la società per l’opportunità, mi impegnerò sul campo giorno per giorno per ripagare la fiducia riposta in me“.

Intanto nel primo test match stagionale, la Luparense ha dilagato contro l'Us Tesino, vincendo con il risultato di 12-0. Sugli scudi Persano, autore di cinque reti in 35 minuti, Gnago e Bussi (per entrambi una doppietta). A completare il tabellino ecco Rubbo, Beltrame e Cesarotto. Prossimo appuntamento per i rossoblu, domenica 31 luglio, alle ore 17 a Lavarone contro il Cittadella di mister Gorini.