Serie D, calciomercato: Luparense, Gnago, Beltrame e Beccaro per puntare la serie e C

L'ufficialità odierna di Beccaro completa un tris di acquisti pazzesco per la Luparense 2022-2023 di mister Zironelli. Prima Gnago, ufficializzato sabato, poi Beltrame domenica e infine Beccaro. I primi due provenienti dall'Arzignano, fresco neopromosso in C proprio vincendo la serie D girone C, Beccaro protagonista con la maglia del Sud Tirol della promozione in B dei tirolesi proprio ai danni del Padova. Un tris di super acquisti che mettono in pole position la Luparense in vista della Serie D 2022-2023.

Gnago è la tipica punta perfetta per il girone C. Strapotere fisico al servizio della squadra, buone qualità tecniche e un ottimo fiuto del gol. Un acquisto espressamente richiesto e voluto da Zironelli, dopo le ottime cose fatte vedere all'Arzignano la scorsa annata. Beltrame è più estroso, un trequartista esterno esperto e in grado di fare sempre la differenza nel 1 contro 1. Anche lui in arrivo dal vicentino, è il prototipo dell'ala moderna che ogni allenatore vuole in rosa. Infine la ciliegina sulla torta, quel Beccaro che a San Martino di Lupari ritorna dopo la stagione da 20 reti proprio in rossoblu nel 2015-2016. Un giocatore offensivo in grado di fare la differenza in C ed ora atteso a rifarla, se possibile ancora di più, anche in D.

Insieme a Mboup, Solerio, De Leo, Bussi, la Luparense si può dire soddisfatta del suo mercato in entrata. Ora testa al raduno di mercoledì, quando gli uomini di Zironelli si ritroveranno per la prima volta per preparare al meglio la stagione 2022-2023, quella della possibile ascesa in Serie C.