Serie D, calciomercato: Luparense, per la porta c'è Klei Leba

Non finisce mai il mercato della Luparense, autentica corazzata del girone C del campionato di Serie D. Dopo l'acquisto del talentuoso portiere Milan dal Vicenza, ecco un altro wonderkid di cui si sentirà parlare in futuro: il portiere italiano di origini albanesi Klei Leba. Estremo difensore classe 2004, Leba é nato a Treviso da genitori di origine albanese ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Liapiave, società nella quale é rimasto per tre anni. Si trasferisce successivamente al Padova, facendo tutta la trafila fino al debutto con la formazione Primavera. Nella scorsa stagione é stato uno dei protagonisti del Padova nel Campionato Primavera 3.

Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale della Luparense: “Al Padova ho passato anni molto belli, non avevo mai avuto un’ esperienza del genere. Sono andato lì con uno stile ancora grezzo e nel tempo sono cresciuto, avendo la possibilità di avere nello staff persone molto qualificate, tra cui Mister Andrea Cano, un vero punto di riferimento. Studiando al Liceo Scientifico, dovevo fare la spola Treviso-Padova: é stato molto faticoso, ma ne é valsa la pena. Poi quest’estate ho avuto alcune richieste in serie D: tra queste, l’ opzione Luparense é risultata indubbiamente la migliore. E’ una società vincente ed ambiziosa, che conoscevo già e parlando con Andrea Franceschini l’ ottima impressione che avevo é stata confermata: ho trovato anche tanta disponibilità nel permettermi di contemperare le esigenze calcistiche con quelle scolastiche, studiando ancora presso il Liceo Leonardo Da Vinci di Treviso. Più in generale, il progetto della società mi é sembrato il più indicato per quella che sarà la mia prima volta tra i “senior”. Mi ha molto colpito anche il curriculum di Mister Zironelli, che é decisamente importante e che ci permetterà senz’ altro di disputare un Campionato all’altezza delle ambizioni della società. Dei miei compagni di squadra avevo sentito parlare tra gli altri di Gnago e Beccaro, é molto bello ora vedere loro e gli altri compagni da vicino e potersi allenare insieme a una squadra di grandi giocatori, con i quali si sta creando un bel gruppo ed un bell’ambiente. Non avevo mai incrociato prima anche Alberto Milan, giocando lui in Primavera 1 mentre io con il Padova disputavo la Primavera 3: stiamo però conoscendoci bene adesso, così come sto conoscendo ed apprezzando particolarmente il lavoro di Mister Dall’Amico, persona molto preparata e che ha subito individuato i nostri pregi e difetti, facendoci lavorare sodo per migliorare giorno dopo giorno. Quanto a me, farò il mio meglio per aiutare la squadra nei suoi obiettivi; spero di continuare nel percorso di crescita intrapreso da qualche anno, la Luparense in questo senso é il Club più adatto. Ringrazio ancora la società, darò il massimo per ripagare sul campo la sua fiducia.“