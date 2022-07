Serie D, calciomercato: Luparense all'attacco, c'è Reato

La Luparense sempre molto attiva sul mercato e completa il suo reparto offensivo con l'acquisizione della giovane punta Alberto Reato. L'ex Campodarsego e Primavera del Cittadella, approda nella squadra probabilmente più forte del girone C del campionato di Serie D forte di una buona esperienza in questa categoria maturata nei primi mesi del 2022 proprio con i biancorossi di mister Masitto. Davanti a lui tanta concorrenza, ma anche la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta, come riconosce l'attaccante patavino sul sito ufficiale rossoblu: "La scorsa stagione avevo iniziato con la formazione Juniores del Campodarsego. Poi, in seguito ad alcuni infortuni e squalifiche, ho avuto l’occasione di debuttare con l’Adriese (Adriese – Campodarsego 1-1, 13 febbraio 2022), in quella che é stata la mia prima esperienza con i senior. E’ stata un po’ una sorpresa, ma sono riuscito a cavarmela piuttosto bene. In effetti di lì in poi ho cominciato a giocare con una certa continuità, riuscendo anche a segnare nel match con lo Spinea e sfiorando una rete nella partita con la Clodiense: é stata una grande soddisfazione per me. Quest’ estate pensavo inizialmente di tornare al Cittadella, per giocare con la formazione Primavera. Ma il desiderio di rimanere con i 'grandi” era forte e quando si é presentata l’occasione di un mio trasferimento alla Luparense, non me la sono lasciata sfuggire. Ho avuto l’opportunità di parlare con Andrea Franceschini e l’impressione é stata subito eccellente: del resto avevo già sentito parlare del Club in termini lusinghieri ed il progetto mi ha subito entusiasmato. La squadra che inizierà questa stagione é competitiva ed il gruppo é molto buono: i giocatori di esperienza fungono da punto di riferimento costante per i più giovani, agevolandoli nel loro inserimento. Tra l’ altro conoscevo Frison, con cui condividiamo il procuratore e Milan, che é cresciuto come me nelle giovanili del Cittadella. Altri, come ad esempio Gnago, De Leo e Mboup, li ho affrontati da avversario nella seconda parte della stagione giocata con il Campodarsego. Quanto al Mister, é veramente un grande allenatore ed il feeling instaurato con lui é molto buono: sotto la sua guida potremo senz’altro toglierci tante soddisfazioni. La concorrenza lì davanti? Ritengo sia meglio così, avrò la possibilità di imparare da giocatori di grande valore, catturando magari qualche movimento o qualche segreto. L’obiettivo é quello di migliorare, continuando nel percorso di crescita intrapreso nella passata stagione, segnando se possibile qualche gol: sarebbe molto bello riassaporare l’emozione provata nella partita con lo Spinea. Ringrazio ancora la società per l’opportunità, darò sin da subito tutto me stesso per questi colori“.

Attaccante classe 2004 originario di Cittadella, Reato è cresciuto calcisticamente nelle giovanili granata, facendo tutta la trafila fino alla formazione Primavera. Nella scorsa stagione, in prestito al Campodarsego, gioca inizialmente con la formazione Juniores e debutta in seguito con la Prima Squadra di Mister Masitto. 13 partite, mettendo a segno una rete nel match del 27 aprile con lo Spinea (Spinea – Campodarsego 1-3). E’ il quinto marcatore più giovane del Girone C di serie D ad andare a segno nella scorsa stagione (17 anni ed 11 mesi).