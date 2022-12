Serie D, calciomercato: Luparense, arriva la punta Roberti per sostituire Persano

La Luparense del presidente Zarattini piazza il colpo e fa suo uno dei migliori centravanti della categoria: Fabrizio Roberti. Proveniente dall'Ostiamare, con cui ha disputato la prima parte di stagione siglando 4 reti in 14 presenze, il classe 1993 è un big della Serie D. Reduce da una stagione, quella scorsa, con ben 13 reti al Cynthialbalonga, il nome di Roberti è legato indissolubilmente all'Anzio, con le 34 reti segnate nel biennio 2016-2018 tra Eccellenza e Serie D (9+14), che gli son valse il titolo di capocannoniere della categoria. Tanti gol a disposizione di mister Zironelli, in un reparto avanzato composto già da grandissimi nomi come Gnago, Bussi e Beccaro.

Queste le dichiarazioni della punta romana:

“Sono molto soddisfatto di poter indossare la maglia della Luparense, società che conoscevo bene, non solo per l’avventura calcistica ma anche per i grandi successi ottenuti con il calcio a 5. Ricevuta la proposta del club, ho voluto comunque sentire il parere di diversi addetti ai lavori e le mie impressioni sono state confermate: si tratta di un progetto affascinante ed ambizioso e l’ accordo è arrivato velocemente. Il ritorno nel professionismo? Beh, è sicuramente anche un obiettivo della società, ma vorrei adesso affrontare uno step alla volta: ragionando partita dopo partita e restando con i piedi per terra. Quanto ai miei compagni di squadra, non li ho mai affrontati in precedenza, avendo sempre giocato in un girone diverso; ma posso dire che la rosa é importante e competitiva e questo è uno dei motivi per cui ho scelto di venire a San Martino di Lupari. Anche il Mister non lo conoscevo personalmente, ma il suo curriculum è già di per sé esplicativo: tutti me ne hanno parlato benissimo e non vedo l’ ora di mettermi a sua disposizione. Il mio contributo in termini di reti? Beh, in carriera ho sempre segnato con una certa continuità, ma sarà fondamentale innanzitutto contribuire agli obiettivi di squadra. Poi certamente i gol arriveranno di conseguenza e per un attaccante, più reti vengono e meglio é. Ma come detto, sempre rimanendo con i piedi per terra e lavorando sodo sul campo giorno dopo giorno. Ringrazio ancora la società per l’ opportunità e mi metto a disposizione sin da subito, a partire dal match di domani con il Legnago ”.