Serie D, calciomercato: la Luparense saluta Persano e Frison

Marco Frison e Mattia Persano se ne vanno dalla Luparense. Due storie diverse, finale comune. Il primo, con l'arrivo di Mané, Cabianca e non ultimo Montesano, ha visto restringersi lo spazio nel cuore della difesa ed ha preferito accasarsi alla corte di mister Parlato, al Cjarlins Muzane. Frison con la maglia della Luparense ha raccolto appena 18 presenze in due stagioni mettendo a segno una rete.

Chi di professione doveva fare caterve di gol, secondo i piani estivi, era proprio Mattia Persano, anche lui lasciato partire in questa finestra invernale. Per l'ex prodotto del settore giovanile del Lecce pronta la maglia del Lupa Frascati. Non disprezzabile la sua esperienza in maglia Lupi, con 9 apparizioni e 3 gol. L'affollamento nel reparto avanzato ha portato il leccese a guardarsi intorno e preferire il cambio di maglia e di girone per giocare con maggiore continuità.