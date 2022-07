Serie D, calciomercato: Luparense, Solerio per blindare la difesa

Si attendeva da giorni e finalmente è arrivato. Matthias Solerio è un nuovo difensore della Luparense del presidente Zarattini. Per l'ex Crema, tanta esperienza tra i professionisti con le maglie di Avellino, in serie B, e poi con Giana Ermionio, Pistoiese, Reggina, Vicenza e Albinoleffe in serie C, ma soprattutto fisicità e qualità tecniche importante per la Serie D girone C. Con i lombardi quest'anno ha raccolto 15 apparizioni e segnato una rete da febbraio ad oggi. Giocatore integro, solido, in grado di disimpegnarsi sia a sinistra, sia come centrale, insomma un autentico crack per la divisione C della Serie D.

Con Solerio ufficiale, prosegue il grande lavoro della società rossoblu sul mercato per dare a mister Zironelli una squadra competitiva per lottare alla vittoria finale del campionato.