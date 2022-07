Serie D, calciomercato: Luparense, ufficiale Russo dal Virtus Ciserano Bergamo

La Luparense finalmente batte il primo colpo di mercato ufficializzando l'esterno scuola Inter Francesco Pio Russo. Classe 1999, l'esterno napoletano arriva dal Virtus Ciserano Bergamo, dopo esperienze rilevanti con Spal (Primavera e due panchine in serie A), Pergolettese e Crema. Le prime dichirazioni di Russo, al sito ufficiale della Luparense, certificano la voglia di iniziare quest'avventura agli ordini di Zironelli: "Sono molto soddisfatto del mio arrivo a San Martino di Lupari, sin dai primi approcci con la società l’ impressione è stata ottima ed ho percepito subito fiducia ed ambizione, trovando in breve tempo l’ accordo. Sono un giocatore molto ambizioso e so che anche il club lo è, per cui mi piacerebbe provare a vincere qualcosa in rossoblù per riassaporare presto il professionismo. Le aspettative sono sicuramente alte, la rosa che la dirigenza sta costruendo sarà sicuramente competitiva, per cui occorrerà puntare il più in alto possibile, migliorando il ruolino di marcia della passata stagione. Un peso nella mia scelta lo ha avuto anche la presenza in panchina di Mister Zironelli, allenatore che conosco e stimo per il modo di far giocare le sue squadre. Io posso rivestire tutti i ruoli sulla fascia e mi metto sin da subito a sua disposizione per poter partire al meglio in questo Campionato. Ringrazio ancora il Presidente Zarattini e la società per l’opportunità concessami, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.