Serie D, calciomercato: Luparense, ufficiali Bussi e Mboup alla corte di mister Zironelli

Un difensore e una punta sono i colpi della nuova Luparense targata mister Zironelli. Dopo l'ufficialità di Russo, ecco a disposizione dell'ex tecnico del Mestre, due top player per il campionato della Serie D girone C. Stiamo parlando di Assane Mboup, difensore classe 1990 lo scorso anno alla Clodiense, e di Massimo Bussi, ex attaccante, leader tecnico e carismatico del Cjalrins Muzane.

Due giocatori fortemente voluti da coach Zironelli, pronto a replicare anche a San Martino di Lupari la nota "Zirolandia" di mestriana memoria.

Loro due le nuove ufficialità, ma nei prossimi giorni sono attesi i comunicati di Paolo Beltrame e Yves Gnago Gnegnene dell'Arzignano, del talentuoso trequartista De Leo e del jolly difensivo Matthias Sollerio. In casa Luparense si sogna ad altissima quota e si prospetta un campionato di vertice nel girone C della Serie D.