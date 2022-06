Serie D, calciomercato: la Luparense vicina all'ex Vicenza Matthias Solerio

L'eurogol di Matthias Solerio contro il Virtus Franciacorta con la maglia del Crema (guarda qui il video), deve avere ingolosito parecchio il palato del presidente Zarattini, perché sembra in dirittura d'arrivo l'accordo tra la Luparense e il forte difensore della squadra lombarda per far approdare il forte terzino sinistro, ma all'occorrenza anche centrale, alla corte di mister Zironelli. Solerio rappresenta in tutto e per tutto il perfetto rinforzo richiesto e voluto dal tecnico ex Mestre per rinforzare da subito la squadra di San Martino di Lupari.

Tanta esperienza tra i professionisti con le maglie di Avellino, in serie B, e poi con Giana Ermionio, Pistoiese, Reggina, Vicenza e Albinoleffe in serie C, ma soprattutto fisicità e qualità tecniche importante per la Serie D girone C. Con il Crema quest'anno ha raccolto 15 presenze e segnato una rete da febbraio ad oggi. Sinonimo che il giocatore è integro, ma soprattutto può essere un autentico crack per il raggruppamento.

In attesa di maggiori dettagli ufficiali, la pista Solerio si fa sempre più calda in casa Lupi. Un bel modo di migliorare la squadra fin da subito per i rossoblu, per la soddisfazione di Zironelli che lo conosce bene e pregusta già l'apporto che può dare al gruppo Luparense.