Serie D, calciomercato: Marchesan approda all'Este

L'Este non si ferma ed anche questa settimana annuncia altri due nuovi arrivi a rinforzare centrocampo e porta. Samuel Marchesan sarà il nuovo partner in mezzo al campo di Caccin. Classe 2002 proveniente dal ASD Sona Calcio dove ha collezionato ben 21 presenze nella passata stagione condite anche da 2 gol, Marchesan è un mediano di lotta e di governo, tanto caro al modo di vedere il calcio di mister Pagan, cresciuto tra il settore giovanile del Venezia e dell'Union Clodiense.

In porta ecco Thomas Agosti dal Delta Porto Tolle. Per il classe 2003 l'anno scorso 31 presenze in campionato e la salvezza conquistato ai playout con i rodigini. Si delinea un futuro lontano dal Nuovo Comunale per Peixoto, tra i migliori portieri del girone C la scorsa annata, visto che per bocca di Marchetti dal Gazzettino di Padova "arriverà un altro portiere della stessa annata con il quale siamo in dirittura d'arrivo e si giocheranno il posto da titolare."