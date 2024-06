Serie D, calciomercato: Marrone a Campodarsego, il ritorno di Cavallini ad Este

Nella giornata della rinuncia al titolo sportivo nel girone C della Serie D del Monte Prodeco, l'ex Montebelluna, ecco la "solita" ufficialità del periodo per il Campodarsego e un ritorno graditissimo in casa Este. Nell'Alta Padovana è un'estate al dir poco bollente sul mercato, con l'obiettivo di cercare la promozione in C, e il ds Bergamaschi dopo avere messo a segno colpi importanti in difesa ha piazzato un ulteriore puntello con la firma del classe 2005 Lorenzo Marrone. Terzino destro, vecchia conoscenza ad inizio della passata stagione alla Luparense, l'ex canterano del Venezia proviene dal Sezana, seconda divisione slovena.

Fa rumore, e non poco, il ritorno di Matteo Cavallini al Nuovo Comunale di Este, già in giallorosso nel 2016/2017 con 28 presenze e due reti. Centrocampista centrale di grandissima esperienza, il classe 1993 cresciuto nel Padova, proviene dai rivali dell'Adriese e in carriera ha vestito le maglie di Cjarlins Muzane, Luparense, Delta Porto Tolle, Campodarsego, Sandonà, San Paolo, Legnago. Più di 300 apparizioni in D, 11 gol, ma soprattutto una regia che spesso ha fatto la differenza in questa categoria. Un acquisto che fa felice Pagan, sempre alla ricerca di tasselli per alzare l'asticella e costruire un Este competitivo per la zona playoff anche il prossimo campionato.