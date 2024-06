Serie D, calciomercato: il "box to box" Pegoraro per la nuova Luparense di Masitto

La Luparense continua la sua campagna di rafforzamento e dopo avere rinforzato attacco e difesa, ora si concentra sul centrocampo. È l’approdo a San Martino di Lupari del centrocampista classe 1999 Tommaso Pegoraro, la scorsa stagione in forza al Montecchio Maggiore, formazione con cui ha giocato nelle ultime due annate totalizzando 54 presenze in serie D tra campionato e coppa di categoria, impreziosite da 4 reti ed un assist. Un mediano di rottura, ma con ampi margini di miglioramento in zona gol.

Nel 4-4-2 di Masitto potrebbe ricoprire il ruolo di uno dei due mediani a in mezzo al campo al fianco di un giocatore come Graziano, destinato ad avanzare nuovamente nel cuore del gioco dopo la stagione da braccetto difensivo, o con un centrocampista più tecnico.

Queste le prime parole del nuovo centrocampista dei Lupi ai canali social della squadra: «Sono stato contattato dal direttore e dal mister, non appena ho capito che c’era interesse mi sono sentito voluto e non ho esitato. La Luparense è una società ambiziosa, ha sempre giocato per vincere il campionato o arrivare in alto con obiettivi importanti. Mi aspetto di fare bene, di aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo, cercherò di giocare il più possibile, il sogno sarebbe vincere il campionato».

Il direttore sportivo Alberto Briaschi si è espresso così sull’approdo di Pegoraro in rossoblù: «Tommaso è un centrocampista classe 99, è un ragazzo molto interessante, di grande fisicità e corsa d’inserimento, entrambe caratteristiche che cercavamo».