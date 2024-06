Serie D, è il calciomercato degli under: Campodarsego, in difesa Bonetto, l'Este riconferma Franzolin

Week end bollente per quanto riguarda gli under per due squadre padovane in Serie D. Il Campodarsego non si smentisce e dopo aver rinforzato il reparto offensivo, ecco puntellare la difesa con l'under Andrea Bonetto. Classe 2004, Bonetto è un difensore che ha vestito le maglie di Montebelluna, Vicenza e appunto Clodiense, con cui ha vinto il girone C nella stagione appena conclusa. «Può giocare sia difensore centrale, sia terzino destro”, spiega il direttore sportivo biancorosso Mattia Bergamaschi. «É ben strutturato fisicamente. Esce dalle giovanili del Montebelluna e l’anno scorso ha giocato un campionato da protagonista, come Under, nella Clodiense. Un altro innesto di qualità per la nostra rosa».

In casa Este, dopo il rumoroso annuncio di bomber Rosso, è tempo di altre riconferme. Dopo Caccin e Zanetti, questa volta è la volta di Giacomo Franzolin. Classe 2004, compirà 20 anni il 9 Luglio, il giovanissimo pupillo di Pagan è forse l'enfant prodige della società giallorossa, nonché un jolly in grado di ricoprire tante posizioni sulla fascia. Quasi 60 partite in Serie D, ha trovato 4 gol nell'ultima stagione disputata, che fanno il paio al gol fatto nel 2022/2023.