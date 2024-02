Campdoarsego-Luparense, le voci dei tecnici post derby

Pareggio giusto e gara maschia. Pensiero all'unisono per gli allenatori di Campodarsego e Luparense sul derby della 23esima giornata. Di seguito tutte le parole dei due mister.

Cristiano Masitto (Allenatore Campodarsego)

«Abbiamo fatto un buon punto, indubbio, ma prima di ogni cosa voglio rivolgere un pensiero al nostro ragazzo, Matteo Cazzaro per la perdita del suo papà. Siamo rimasti scossi e mandiamo un grosso abbraccio a Matteo, alla sua intera famiglia. La morte di Giovanni ci ha scosso, inutile negarlo. Se avessimo potuto non giocare, sarebbe stato meglio. Fatta questa premessa siamo "contenti" sportivamente parlando dell'interpretazione della partita. Il risultato è giusto, quello che volevamo. Loro nella ripresa hanno messo Buongiorno e Gabbianello, noi dei 2005 e 2006. Entrambe le squadre ci hanno provato sino alla fine, ma non abbiamo trovato l'episodio giusto. Non si è visto un bel calcio, ma questo è il girone di ritorno. A noi mancavano quattro giocatori e i ragazzi sono stati tutti meravigliosi. Siamo tornati al gol su azione e sono felice di questo. Le prestazioni ci sono sempre state, abbiamo finalmente mosso la classifica. La sosta ci ha fatto bene e con tante assenze abbiamo tenuto testa ad una grande Luparense. Da domani testa subito al Montecchio».

Massimo Bagatti (Allenatore Luparense)

«Guardando le occasioni nel primo tempo, credo che il pari sia il risultato più giusto. Loro sono più abituati a giocare in un campo così particolare come il Gabbiano, ma è stata una partita giocata per il 90% sulle seconde palle e con tanti lanci diretti per le punte. Il tono agonistico della sfida è stato alto, meno quello tecnico, dove c'è stato poco palleggio. L'esclusione di Buongiorno e Gabbianelli? Il secondo non ha 90' nelle gambe dopo un mese fermo, mentre su Buongiorno questione di scelte. Ho preferito giocare con una punta fisica ed un'altra veloce. Calì e Buongiorno insieme dall'inizio potevamo perdere qualcosa in rapidità, fermo restando che possono giocare insieme, come si è visto nella ripresa. Dove può arrivare questa squadra? Ora abbiamo un modo di giocare rispetto all'inizio. Serve tempo per trovare i giusti meccanismi, spazi e la personalità soprattutto. Nella ripresa potevamo giocare di più, ma non l'abbiamo fatto. La paura era tanto da ambo le parti, c'era molto rispetto tra le due squadre in campo».