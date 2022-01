Serie D, girone C: il Campodarsego vicino a Fratini per la mediana

Il Campodarsego sta per piazzare il colpo. Dopo un lungo inseguimento, ecco l'innesto di esperienza tanto invocato da mister Masitto in questi mesi. Si tratta di Emiliano Fratini, centrocampista classe 1997 del Grosseto, squadra militante in serie C, girone B.

Fratini è una sorta di bandiera per i toscani, essendo cresciuto nelle giovanili del squadra biancorossa, tanto da debuttare nella stagione 14/15. L'anno dopo approda alla Luccese, ma i tempi non sono maturi per esplodere in quel di Lucca e allora nel 16/17 ecco il passaggio al Valdinievole Montevarchi, con cui gioca 15 partite. Poche presenze ed ecco il richiamo di casa, ripartendo dal suo Grosseto, precipitato in Eccellenza. In questi ultimi quattro anni ha totalizzato 83 presenze tra Eccellenza, Serie D e Serie C, con uno ruolo sempre di primo piano nella fila biancorosse. Ora l'attesa del passaggio a Campodarsego dove coach Masitto e compagni lo aspettano a braccia aperte. Al Gabbiano già sognano.