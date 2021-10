Serie D, Campodarsego: mister Masitto "Mi aspetto una reazione dei miei"

Da una parte il pronto riscatto dei biancorossi dopo la sfortunata sconfitta di domenica scorsa contro l'Adriese, dall'altra la prosecuzione dei buoni risultati di quest'avvio stagione. Tra Union Clodiense-Campodarsego, gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie D girone C, è una rivalità che va oltre i tre punti. L'anno scorso il Campodarsego trovò la matematica salvezza proprio al Ballarin di Chioggia. Queste le parole di mister Masitto al sito ufficiale del Campodarsego, per fare un po' il punto della situazione alla vigilia di questa grande partita domani alle 15:00:

"Domenica scorsa abbiamo giocato contro una squadra importante. Siamo rimasti in 10 subito nel primo tempo, dove abbiamo interpretato anche discretamente il match. In 10 devo dire che abbiamo giocato molto bene. Arriviamo da tre partite dove abbiamo raccolto due vittoria e una sconfitta. Siamo un gruppo nuovo, c'è bisogno di tempo per lavorare e prendiamo la sconfitta di domenica scorsa per crescere in maniera costruttiva e per trovare soluzioni diverse.

Contro la Clodiense sarà una bella partita, contro un'avversaria temibile, costruita bene. Queste sono partite che ci fanno crescere, quindi ben vengano. Sarà una gara difficile, tosta, che metterà a nudo dei difetti in entrambe le compagini. Spero di bruciare delle tappe della nostra crescita come gruppo e squadra. Ben vengano sfide simili, soprattutto all'inizio. Voglio vedere una squadra sbarazzina, giovane, con voglia di fare e mettere dentro le idee. Lo sappiamo fare, come nel secondo tempo contro l'Adriese. Abbiamo continuato a cercare il gol a testa bassa e sono stato contento di quanto visto domenica socrsa soprattutto in termini di atteggiamento. Anche se abbiamo delle defezioni, mi aspetto una reazione. In settimana ho visto i ragazzi carichi. Avremo altre difficoltà durante l'anno, ma si lavora sempre per migliorare"