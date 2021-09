Serie D, Campodarsego-Este: la vigilia delle due squadre

Domani alle ore 15.00 allo Stadio Gabbiano di Campodarsego super derby di campionato tra Campodarsego ed Este. Una settimana fa l'affermazione in Coppa Italia dei biancorossi di Massitto in trasferta ad Este con un rotondo 4 a 1. Domani ci sono tutti gli ingredienti per un grandissimo match.

QUI CAMPODARSEGO

Mister Massitto è fiducioso ed impaziente di iniziare il campionato. Le sue dichiarazioni al sito ufficiale del Campodarsego: "Siamo contenti di iniziare il campionato, finalmente! Sarà una gara totalmente diversa rispetto alla Coppa Italia, lo sappiamo. Le percezioni su quello che dobbiamo migliorare sono chiare, perché ci attende una partita difficile e complicata. La squadra sta bene e stiamo lavorando. Ci servono 4-5 partite per avere una sensazione chiara di quello che possiamo diventare a livello di identità. Ci stiamo conoscendo continuamente. Dovremo essere bravi ad avere la forza di non pensare alla partita di una settimana fa, prendendoci le cose positive fatte soprattutto nel secondo tempo. Dovremo cambiare la mentalità invece nei primi 45 minuti e cercare di andare a fare la partita, senza rischiare. L'importante è iniziare con un gruppo che si vuole ritagliare uno spazio importante in questo campionato. Vogliamo dare fastidio a tutti e siamo curiosi di capire il ruolo che vogliamo avere. Spero la mia squadra abbia la mentalità per essere fastidiosa per chiunque l'affronti."

QUI ESTE

Mister De Mozzi, tecnico dei giallorossi, ha reso noti i convocati per il match di domani a Campodarsego:

PORTIERI: Anomerianakis, Rizzato

DIFENSORI: Bordi, Pilotto, Zanetti, Hoxha, Marchiori, Piccardi, Said, Tozzo

CENTROCAMPISTI: Matas, Espinar, De Mozzi, Caccin, Altuna

ATTACCANTI: Tescaro, Lucci, Boix, Olonisakin, Mourelo