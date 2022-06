Serie D, Campodarsego: ritiro dal 24 al 30 luglio a Tambre, si lavora sulle riconferme

Il Campodarsego continua sottotraccia a programmare la prossima stagione sportiva al via il 28 agosto in Coppa Italia e il 4 settembre in campionato. Sarà una settimana di notizie e riconferme, se è vero quanto confermato dal presidente Pagin al Mattino di Padova: "Quasi sicuramente confermeremo il trio ligure composto da Andrea Addiego Mobilio, Matteo Alluci ed Edoardo Oneto, oltre che Roberto Guitto in difesa. Sono stati determinanti nell’ultima stagione e loro stessi hanno detto di trovarsi bene qui".

Cocola, Marini e il giovanissimo Prevedello sono le pratiche successive da risolvere e confermare per mister Masitto e la dirigenza biancorossa. Poi c'è il capitolo Colombi. Il bomber, dopo le 18 reti in campionato, è richiesto anche al piano superiore in Lega Pro, ma la sua intenzione sembra quella di rimanere nel padovano, come conferma sempre il numero 1 biancorosso "Continua a ricevere tante offerte, ma pure lui vorrebbe restare con noi. Valuteremo prossimamente. Sicuro cerchiamo in attacco e a centrocampo"

La nuova stagione del Campodarsego vedrà il via il 20 luglio al Gabbiano. Quattro giorni dopo la partenza per il ritiro settimanale in montagna a Tambre, nel Bellunese. Si prospetta un'estate intensa in casa biancorossa.