Serie D, Campodarsego: mister Masitto "Importante fare punti in tutte le partite"

Grande attesa nel veronese a San Martino Buonalbergo, casa del San Martino Speme, matricola terribile del girone C di Serie D. Ne è consapevole mister Masitto del Campodarsego, pronto a dare battaglia con i suoi ragazzi in un match per sua stessa ammissione aperto e complicato nella seconda giornata del campionato.

Entrambe le squadre arrivano da due vittorie all'esordio. In casa per il Campodarsego contro l'Este, in trasferta a Montebelluna per i veronesi. Ecco le parole di coach Masitto al sito ufficiale del Campodarsego:

"È stata una settimana intensa. Dopo la buona prestazione in campionato, abbiamo avuto la Coppa Italia dove abbiamo fatto la scelta di giocare con tanti giovani. Lo abbiamo fatto per dare minutaggio e provare soluzioni diverse. Ho visto cose interessanti aldilà del risultato. Settimana impegnativa che ci può portare a più soluzioni in vista di domenica. Sarà una partita difficile, complicata, con due squadre che stanno bene, che hanno vinto all'esordio. Prevedo una gara aperta. Dovremo essere bravi a leggere bene continuamente le situazioni di gioco. Senza rischi, perché il campionato è ancora lungo ed è importante fare punti in tutte le partite. Giocare a porte chiuse non influisce, Sono tutti a disposizione meno Basso, che dovrebbe rientrare la settimana prossima. Siamo una squadra giovane, dobbiamo essere tutti sul pezzo. La cultura del lavoro è importante ed è importante essere sempre a disposizione"