Serie D, Campodarsego: Matteo Rubin "Ci sono tutte le premesse per fare bene"

Dal rigore di Alessandria, che vale la promozione dei grigi ai danni del Padova, alla serie D con il Campodarsego. Nel giro di 14 mesi la vita di Matteo Rubin è completamente cambiata, ma non per questo meno felice. Dal canale social della società biancorossa, l'ex terzino di Cittadella e Torino, tra le altre, parla delle sue sensazioni dopo i primi giorni di ritiro a Tambre, in provincia di Belluno:

"Mi trovo molto bene con compagni e staff. Mi aspettavo di trovare un bel gruppo e devo dire che è tutto confermato in questi primi giorni. Zero problemi di ambientamento e a livello di campo con mister Masitto si lavora tanto con la palla, ma siamo comunque in ritiro, la fatica è d'obbligo in questo periodo per avere meno difficoltà durante l'anno. Il gruppo è buono e ci sono tutte le premesse per fare bene e per raggiungere traguardi importanti?. Come ho detto alla società, sono qui per fare qualcosa di importante."