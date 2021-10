Serie D, Campodarsego: mister Masitto "Ritroviamo la vittoria casalinga"

Il ritorno alla vittoria in trasferta, ma anche la voglia di fare nuovamente bottino pieno anche in casa. Tanti i temi affrontati da mister Masitto alla vigilia di Campodarsego e Montebelluna, in campo domani alle ore 15:00 per la gara valevole la sesta giornata del campionato di Serie D girone C. Queste le parole del tecnico biancorosso al sito ufficiale del Campodarsego:

"Arriviamo entrambe da due vittorie importanti e abbiamo voglia di giocare un buon calcio. Sarà una bella partita e credo aperta. Tutte le squadre, in questo momento, cercano di mettere dentro le proprie idee. Il girone d'andata serve proprio a questo ed è sempre diverso dal ritorno. Giochiamo in casa, vogliamo fare e trovare la vittoria. Ci ricordiamo della sconfitta casalinga con l'Adriese, ma ora vogliamo trovare continuità. Vogliamo dare un messaggio importante al nostro lavoro, affrontando partita dopo partita le difficoltà che ci sono da superare. Speriamo di fare continuità al lavoro ripeto. Siamo sul pezzo e siamo giovani. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Queste partite ci mettono alla prova proprio per testare questi progressi. È vero, non subiamo gol da due gare ed un dato a cui ci tengo moltissimo. Dobbiamo mantenere questo tipo di mentalità. Non subire gol può essere un vantaggio, ma noi ci scopriamo. Ci sono i momenti della partita in cui leggere al meglio le fasi di gioco. La squadra sta bene e si presenta carica. Siamo contenti della vittoria con l'Ambrosiana. Abbiamo lavorato bene in settimana e pensare partita dopo partita ci può aiutare a fare il salto di qualità definitivo. Lavorando di collettivo come stiamo facendo non posso che essere felice di quanto abbiamo fatto fino adesso"