Serie D, Campodarsego: mister Masitto: «Arriviamo al campionato con la testa giusta»

Da un lato la vittoria contro il Padova in amichevole, per dare prestiogio e nuove consapevolezze al Campodarsego; dall'altro lato good vibes tecniche e tattiche, soprattutto in avanti con Chinellato e Cupani. In vista della Coppa Italia del prossimo 3 settembre, Cristiano Masitto, tecnico del Campodarsego, può sfregarsi le mani e cogliere i tanti buoni spunti visti sin qui per pianificare al meglio il futuro della squadra. Il tutto, nonostante un'estate al dir poco turbolenta, tra le dimissioni di Tonicello e l'arrivo a fine luglio di Briaschi. Queste le parole di mister Masitto. «Contro il Padova è stato un buon test, così come lo era stato sabato contro il Calvi Noale. Questa gara ci fornisce indicazioni e ci fa lavorare meglio per il futuro. Siamo una squadra nuova e questo risultato ci rende felici. Ripartiamo da 0 rispetto lo scorso anno. Non sarà facile, ma dobbiamo giocare e sbagliare. Per molti agazzi è un modo di giocare nuovo, però mi fa piacere vedere che ci provano, a costo di sbagliare. La vittoria contro il Padova dà morale, ma niente di più. Il bello viene in campionato. Si riparte oggi, 16 agosto, dopo due giorni di riposo, con la voglia di migliorare in allenamento. Teniamo i piedi per terra. Siamo un gruppo che ha grandi margini di miglioramento e che potremo vedere al meglio non prima di due mesi-due mesi e mezzo. In questo periodo c'è anche il campionato, d'affrontare con la testa giusta».