Serie D, Campodarsego: mister Masitto «Dobbiamo passare il turno»

Dall'Adriese all'Adriese. Messa in archivio la gara di sette giorni fa al Gabbiano, per il Campodarsego è tempo di playoff proprio contro la temibile compagine di Vecchiato. Questa volta si gioca al Bettinazzi di Adria, noto catino a queste latitudini, spesso difficile da violare. Appuntamento alle ore 16:00, in una delle due semifinale del girone C. Qualche chilometro verso est, nel veneziano, ecco l'altra semifinale tra Union Clodiense. I biancorossi di Masitto si presentano nel rodigino con le idee chiare e la consapevolezza che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari ci sono i tempi supplementari, e in caso di ulteriore parità passa il turno la squadra che gioca in casa, meglio classificata al termine del campionato. Un solo risultato, quindi, per il Campodarsego: ecco le dichiarazioni di mister Masitto alla vigilia del match.

«Mi aspetto una gara combattuta, giusta per rimettere in campo le idee della scorsa settimana e se possibile migliorare alcuni errori. Abbiamo un solo risultato a disposizione per passare. Mi aspetto una sfida lunga, intelligente da parte dei miei ragazzi. Sarà una sfida diversa rispetto a sette giorni fa per tanti motivi: in primis giocavamo in casa, mentre il loro campo è diverso. Vediamo con questa pioggia se ha tenuto. Servirà grande elasticità e gestione. Voglio che contro l'Adriese scendiamo in campo sereni. Abbiamo un obiettivo, la vittoria. Serviranno calma e serenità. In gare secche la differenza viene fatta dalla fame dei giocatori. Serve spensieratezza per provare le cose. Vogliamo migliorare il percorso dello scorso anno, ergo dopo aver raggiunto il quarto posto, dobbiamo passare il turno».