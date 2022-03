Serie D, Campodarsego: mister Masitto "Con il Cartigliano una partita tosta"

"Stiamo bene, ma inizia una settimana tosta" così mister Masitto disegna la gara di domani nel vicentino contro il Cartigliano, la prima delle tre che attende i biancorossi la prossima settimana. Di seguito tutte le parole del tecnico del Campodarsego alla vigilia del match contro gli uomini di Ferronato, ex conoscenza del Padova:

"Queste due settimane sono servite per rifiatare, lavorare sodo e recuperare qualche giocatore acciaccato. Abbiamo lavorato bene e speriamo di ripartire bene. Contro la Dolomiti Bellunesi abbiamo fatto una partita importante e la vittoria ci ha avvicinato al nostro primo obiettivo, la salvezza. Sarà una settimana tosta e cerchiamo di lavorare partita dopo partita. Con il Cartigliano sarà una gara difficile, perchè nel girone di ritorno tutte le squadre cercano punti per i propri obiettivi. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, perché abbiamo tanti obiettivi su cui ci stiamo concentrando. La salvezza, far debuttare i giovani, continuare un percorso di crescita da inizio anno. Mi aspetto una partita tosta, soprattutto con noi stessi, perchè dobbiamo alzare l'asticella, anche forzando la mano con i meno esperti. Mi aspetto miglioramenti sempre e grande fame. I miei ragazzi hanno alzato la concentrazione in queste settimane e sono felice di coglierlo allenamento dopo allenamento. Gli episodi come sempre saranno determinanti. Poi ci sono la fame, la voglia di arrivare. Dobbiamo avere sempre chiari in testa i nostri obiettivi. Siamo giovani e voglio avere motivazioni. Ogni sogno singolo di un giocatore deve trasformarsi in qualcosa di collettivo. Per chiudere al meglio questo rush finale con il Campodarsego."