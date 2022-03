Serie D, Campodarsego: mister Masitto "Sarà una bella lotta per i playoff"

Mister Masitto tratteggia la gara casalinga di domani alle 15:00 contro il Delta Porto Tolle. Di seguito tutte le parole del tecnico del Campodarsego alla vigilia del match contro i rodigini:

“È da un anno che giochiamo. Entreremo in campo per disputare una partita bella e consapevoli che siamo vicini a raggiungere il primo obiettivo stagionale. Con il Cartigliano ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo sopportato un secondo tempo in inferiorità numerica, in termini fisici e tecnici, con due 2004 in campo a fine match. Ci ha lasciato buone impressioni per il futuro. Non sono soddisfatto dei primi 20 minuti di Cartigliano. Dopodiché abbiamo dato delle belle risposte giungendo al pareggio. Rimasti in 10 abbiamo cercato comunque di vincere la partita, rischiando quasi nulla. Domani mi aspetto miglioramenti nella lettura degli episodi. Su palla inattiva e in alcuni momenti della gara. Dobbiamo diventare più cinici, perché nel ritorno è un altro campionato. Ogni occasione dobbiamo sfruttarla. Domani sarà una gara tosta e gagliarda. Contro il Cartigliano, qualche tempo fa, l’avremo persa, mentre domenica ero sereno sul pareggio. Sarà una bella lotta per i playoff. Ci siamo dentro e vogliamo arrivarci. Il primo obiettivo è la salvezza, la ricostruzione. Dopodiché viviamo tutto con serenità ed ambizione. Vogliamo vivere quest’esperienza con voglia di vincere e tutto questo mi piace molto."