Serie D, Campodarsego: mister Masitto "Voglio una partita gagliarda"

Domani alle ore 15.00 in campo allo Stadio Gabbiano di Campodarsego i padroni di casa di mister Cristiano Masitto contro l'Adriese, in un grande classico della quarta serie. Sei punti nelle prime due partite di campionato, permettono al tecnico dei biancorossi di guardare al futuro con fiducia e rinnovato ottimismo. Ecco le parole di Masitto alla vigilia della gara contro i rodigini:

"Siamo contenti perché arriviamo da due vittorie in campionato. La cosa che mi piace di più è che sono state due vittorie sofferte, combattute. Tutto questo ci lascia la capacità di migliorare. Nessuno ci ha regalato nulla, anche se a volte siamo stati fortunati. C'è rimasto sulla pelle il fatto che se non lavoiamo bene durante la partita, difficilmente riusciamo a vincere. Sono soddisfatto di vincere in questa maniera. Non mi aspettavo una partenza simile, anche se ci speravo. Quando si cambia modalità di lavoro ci vuole del tempo e ce ne vuole ancora. Non abbiamo ancora fatto nulla. Con il tempo faremo nostri ancora più principi di gioco che vogliamo mettere in campo e faremo anche tanti errori, come è successo in queste due partite. Abbiamo tanto entusiasmo e cerchiamo di proseguire in questo modo. Siamo una rosa giovane ed interessante. Ci sono tutte le caratteristiche per lavorare bene durante il match, in particolare modo con i 5 cambi durante il match. I primi 11 lavorano una gara e poi dalla panchina spesso ce la stanno risolvendo. È fondamentale che tutto questo diventi l'abc della squadra ed insito nei miei ragazzi.

L'Adriese è una buona squadra, costruita ed allenata bene. Ha principi di gioco interessanti, con giocatori molto importanti a disposizione. Hanno trovato squadre importanti, per questo sono in ritardo. È una squadra difficile da affrontare, ma noi andiamo in campo spavaldi, con la gioventù che ci contraddistingue. Non vedevo l'ora che arrivassero gare del genere. Mi preme sottolineare che contro Este e San Martino abbiamo fatto due vittorie interessanti e contro due squadre fastidiose. Mi aspetto una gara di continuità di idee. Vogliamo fare le cose che proviamo in allenamento e la ricerca delle giocate. Il campionato è appena iniziato e dobbiamo ragionare come se fossimo alla terz'ultima di giornata."