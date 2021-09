Serie D, Coppa Italia: poker del Cartigliano, out il Campodarsego

Termina al primo turno il cammino del Campodarsego in Coppa Italia. Tanto turn over per la squadra di Masitto, con ben sette calciatori su undici under 2000 schierati dal primo minuto. Una banco di prova interessante per tanti di loro ed apprezzabile la fiducia concessa a tutti loro da parte di coach Massitto.

La cronaca

Inizio di match è equilibrato con i padroni di casa pericolosi, ma il Campodarsego non si arrende con Scapin vicino al vantaggio in due occasioni. Al 27′ il Cartigliano trova il vantaggio con Zanini e al 46' raddoppia con Boudraa.

Punizione severa per i biancorossi. Nel secondo tempo tanti cambi, con gli uomini di Masitto mai pungenti in avanti e puniti da Pellzzer su rigore al 28' e Pregnolato al 49', rispettivamente su calcio di rigore e calcio di punizione.

Per i tanti giovani del Campodarsego una gara ricca di insegnamenti, avanti passa il Cartigliano