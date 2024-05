Serie D, aria tesa a Campodarsego! Pagin furibondo con lo staff della 1°Squadra

Una grande famiglia in piena guerra interna. Continuano ad essere lavati in pubblico i panni sporchi interni del Campodarsego, a conferma che più di qualcosa non va per il verso giusto da un po' di tempo a questa parte dalle parti del Gabbiano. Dopo le polemiche di un mese fa tra il presidente Pagin e lo staff tecnico della prima squadra per il debutto “non concordato” in prima squadra del portiere 2007 Alessandro Conti, reo quest'ultimo di non avere ancora rinnovato il contratto con la squadra biancorossa, con il conseguente esonero del direttore sportivo Alberto Briaschi a pagare per tutti, ecco un'altra lite interna che viene

I protagonisti? Ancora una volta lo staff della prima squadra, diretto sul campo da Cristiano Masitto, e la Juniores Nazionale dell’ex Padova Maurizio Bedin, attuale allenatore della squadra giovanile biancorossa. I fatti: mercoledì 1 maggio il Campodarsego ha un match decisivo nel gironcino playoff per la qualificazione nella fase nazionale di categoria contro il Treviso. In prima squadra ci sono tantissimi ragazzi nati tra il 2004 e il 2006 ampiamente disponibili per un match così importante, su tutti i bomber Cupani (2004) e Pavanello (2005, quest’ultimo già ufficiale al Pisa in estate), decisivi già al piano superiore con i grandi e perfetti per aiutare i loro coetanei in una sfida così importante. Solitamente in gare così rilevanti la prima squadra concede volentieri un passaggio al piano di sotto ai suoi talenti, se non fosse che quest’anno il Campodarsego di Masitto è ancora in ballo con la qualificazione playoff, messa in discesa dopo il 3 a 0 domenica scorsa contro l’Adriese, ma da conquistare matematicamente l’ultimo turno contro la già retrocessa Virtus Bolzano. Insomma, gli spazi di manovra sono ridotti, ma con un pizzico di buona volontà da ambo le parti, qualcosa di positivo si può fare.

Risultato? Masitto fa allenare tutti i suoi talenti con la prima squadra, non concedendo a nessuno il permesso di giocare per la Juniores, che perde 3 a 1 in casa contro il Treviso, mette a repentaglio la qualificazione alla fase finale nazionale e manda su tutte le furie il presidente Pagin, fuori città mercoledì e ignaro di quanto stava accadendo. Sui canali ufficiali biancorossi con questo comunicato il numero 1 cerca di scusarsi con i tifosi: "Il presidente del Campodarsego Calcio, Daniele Pagin, si dice molto dispiaciuto per quanto accaduto mercoledì scorso, quando per il decisivo match playoff della Juniores Nazionale contro il Treviso non sono stati concessi dallo staff della prima squadra tutti gli elementi, in età Juniores, tali da poter giocare alla pari una gara di grande importanza per la società. “Ero fuori città e non sono stato informato di queste scelte”, dice il presidente Pagin. “Mi dispiace molto per quanto accaduto e chiedo scusa prima di tutto ai nostri tifosi, che con grande entusiasmo mercoledì si sono recati al campo per tifare Campodarsego, e poi allo staff della Juniores, con il tecnico Maurizio Bedin in testa. Il Campodarsego Calcio è una grande famiglia e bisogna sapersi aiutare per il fine che deve essere il raggiungimento di risultati importanti e di prestigio per questa società”.