Serie D, Campodarsego: ufficiale l'arrivo di Fratini in mezzo al campo

Come anticipato nei giorni scorsi su queste pagine, il Campodarsego Calcio piazza il colpo con l'arrivo di Emiliano Fratini, centrocampista classe 1997 proveniente dal Grossetto, squadra militante in Serie C girone B. Un super acquisto a disposizione di mister Masitto che completa la mediana con un innesto di qualità importante per la categoria. Un centrocampista totale, in grado di fare il regista, ma anche la mezz'ala con egual efficacia. Come riconosce lo stesso tecnico del Campodarsego sul sito ufficiale della squadra: "Con l’abbassamento di Buratto in fase difensiva, e come numeri a centrocampo, avevamo bisogno di un elemento in più. Non abbiamo mai voluto però prendere giocatori tanto per farlo, quindi abbiamo scelto di portare a termine questa operazione prelevando un elemento che alzi la nostra mentalità, che porti esperienza e che dia una mano ai nostri giovani. Emiliano Fratini è un centrale di centrocampo, ma può fare tutti i ruoli, da mezz’ala o da mediano: abbiamo individuato in lui l’elemento giusto per rinforzare questa squadra, siamo stati fortunati a trovarlo e siamo molto contenti che cominci questa nuova avventura. Sicuramente alzerà l’asticella della nostra formazione”.

La storia di Fratini parla da sola. Dopo gli esordi al Grosseto, ecco l'occasione alla Lucchese nel 2014-2015, con la quale raccoglie poche apparizioni in Serie C. Un anno e mezzo a Lucca e poi il passaggio in D al Montecatini, prima del ritorno a casa al Grossetto in Eccellenza. In quattro anni ottantre presenze, di cui quarantacinque in serie C negli ultimi due campionati.