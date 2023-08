Serie D, Coppa Italia: gli abbinamenti del 1°turno delle padovane

Primo turno della Coppa Italia di serie D, ma sembra già campionato. Le tre padovane impegnate nel girone C, tornano in campo per le fasi preliminari della competizione. Appuntamento a domenica 3 settembre alle ore 15 con tre accoppiamenti decisamente suggestivi. Ricordiamo che in caso di parità si va direttamente ai calci di rigore per decretare chi passerà il turno.

Il Campodarsego esordirà nel primo turno in gara secca in casa, allo stadio Gabbiano, contro l’Adriese. Sarà un duello subito di impatto per il Campo anno 0, come soprannominato da mister Masitto. Al netto dei sincronismi da trovare al massimo, la gara contro i rodigini di Vecchiato, promette gol e spettacolo. Un po' come il duello del Baracca tra Mestre e Luparense. Da una parte l'ex Padova Giampietro Zecchin, dall'altra il dezerbiano Tommaso Coletti, al suo esordio nei raggruppamenti nordici della quarta serie. Anche qui saranno guerre stellari in campo. Decisamente tosta la prova che attende l'Este di Pagan al Ballarin di Chioggia contro l'Union Clodiense. Avversario peggiore per i giallorossi era difficile pescare, al tempo stesso una gara simile potrà regalare stimoli incredibili a bomber Moscatelli e compagni

Ecco gli abbinamenti del 1°Turno delle padovane, domenica 3 settembre alle ore 15.00:

Gara 5 Mestre-Luparense

Gara 6 Campodarsego-Adriese

Gara 7 Union Clodiense-Este

Le altre gare del turno preliminare e del primo turno, rispettivamente in campo domenica 27 agosto e 3 settembre.

Abbinamenti Turno Preliminare – domenica 27 agosto – ore 16.00

Gara 1 Portogruaro-Chions (Stadio “P.G. Mecchia” di Portogruaro – Ve)

Gara 2 Treviso-Dolomiti Bellunesi (“Tenni” di Treviso)

Gara 3 Clivense-Bassano Virtus (“Borgo della Vittoria” di San Martino Buon Albergo – Vr)

Gara 4 Montecchio Maggiore-Mori S. Stefano (“Cosaro” di Montecchio Maggiore – Vi)

Gara 5 Breno-Castegnato (“Tassara” di Breno – Bs)

Gara 6 Real Calepina-Caravaggio (“Libico N.1” di Grumello del Monte – Bg)

Gara 7 Tritium-San Giuliano City (Comunale di Trezzo sull’Adda – Mi)

Gara 8 Crema-Sant’Angelo (“G. Voltini” di Crema)

Gara 9 Folgore Caratese-Club Milano (C.S. “XXV Aprile” di Carate Brianza – Mb)

Gara 10 Varese-Vogherese (“Franco Ossola” di Varese)

Gara 11 Chisola-Pinerolo (“Dino Marola” di Vinovo – To)

Gara 12 Derthona-Albenga (“Fausto Coppi” di Tortona – Al)

Gara 13 RG Ticino-Alba (Comunale di Romentino – No)

Gara 14 Lavagnese-Cenaia (“E. Riboli” di Lavagna – Ge)

Gara 15 Lentigione-Borgo S. Donnino (Comunale di Sorbolo – Pr)

Gara 16 Imolese-Victor San Marino (“R. Galli” di Imola – Bo)

Gara 17 (abbinamento da stabilire dopo definizione organico) X-Piacenza

Gara 18 Grosseto-Certaldo (“Carlo Zecchini” di Grosseto)

Gara 19 Aquila Montevarchi-Figline (“G Brilli Peri” di Montevarchi – Ar)

Gara 20 San Donato Tavarnelle-Ponsacco (“Leonardo Panigiani” di Tavarnelle Val di Pesa – Fi)

Gara 21 Sporting Trestina-Vivialtoteveresansepolcro (“Lorenzo Casini” di Trestina – Pg)

Gara 22 Atletico Ascoli-Forsempronese (“Don Mauro Bartolini” di Ascoli Piceno)

Gara 23 L’Aquila-Notaresco (“Gran Sasso D’Italia” de L’Aquila)

Gara 24 Avezzano-Sora (“Marsi” di Avezzano – Aq)

Gara 25 Boreale-Anzio (“Don Orione” di Roma)

Gara 26 Ostiamare-Budoni (“Anco Marzio” di Ostia Lido – Rm)

Gara 27 Atletico Uri-Sassari Latte Dolce (“Camp Nou N. Martinez” di Uri – Ss)

Gara 28 Campobasso-Termoli (“Nuovo Romagnoli” di Campobasso)

Gara 29 Angri-Gelbison (“P. Novi” di Angri – Sa)

Gara 30 Nocerina-Ischia (“S. Francesco” di Nocera Inferiore – Sa)

Gara 31 Gladiator-San Marzano (“M. Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere – Ce)

Gara 32 Portici-Manfredonia (“Vittorio Papa” di Cardito – Na)

Gara 33 Fidelis Andria-Gravina (“Degli Ulivi” di Andria – Bt)

Gara 34 Casarano-Gallipoli (“G.Capozza” di Casarano – Le)

Gara 35 Castrovillari-Rotonda (“Mimmo Rende” di Castrovillari – Cs)

Gara 36 San Luca-Gioiese (“Corrado Alvaro” di San Luca – Rc)

Gara 37 Siracusa-Ragusa (“Nicola De Simone” di Siracusa)

Gara 38 Akragas-Nuova Igea Virtus (“Esseneto” di Agrigento)

Abbinamenti 1^ turno – domenica 3 settembre – ore 15.00