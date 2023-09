La Cu-Co funziona! Il Campodarsego avanza in Coppa Italia

I giovani del Campodarsego superano il primo turno di Coppa Italia di serie D, sconfiggendo pet 2-0 l’Adriese. Al Gabbiano la squadra di mister Cristiano Masitto soffre nel primo tempo e nella ripresa vince grazie ai suoi talenti più giovani: Cupani e Cocola. Il primo sblocca la gara al 10' della ripresa, mentre nel finale è il secondo a chiuderla, per un successo che fa ben sperare per l'inizio della stagione. Una bella iniezione di fiducia per i biancorossi del presidente Pagin, che domenica esordiranno in campionato. Lunedì si conoscerà il primo avversario, dato che dovrebbero essere diramati calendari.

Partita sofferta nella prima parte con l’Adriese capace di spingere fin dall’inizio. Al 4’ la prima occasione per gli ospiti rodigini con Moretti dentro l’area, ma la difesa di casa salva in corner. Al 13’ altra chance per i rodigini con Pimazzoni che serve in area Colombi, ma Cazzaro salva in calcio d’angolo. Quattro minuti più tardi ci riprova lo stesso Colombi. La prima occasione per il Campodarsego è datata 41’ con un tiro-cross di Battilana che finisce di poco a lato. Allo scadere del primo tempo è Rosso per l’Adriese a mettere di poco alto. Nella ripresa il Campodarsego suona tutta un’altra musica. I ragazzi di Masitto entrano in campo con una determinazione diversa e di fatto dominano la gara. Tanto che al 10’ i biancorossi sono già avanti: conclusione rasoterra di Cocola, Galassi respinge, ma arriva Cupani che con un tap-in perfetto fa 1-0 per il Campodarsego. Al 15’ reazione dell’Adriese che ci prova con Colombi, ma la sfera finisce alta. Lo stesso Colombi ci prova al 24’ con Cazzaro che risponde presente. Passano 3’ e si rivede il Campodarsego: cross di Prevedello dalla destra, sul secondo palo arriva Cocola, che a colpo sicura gira, ma Galassi compie un miracolo deviando in corner la sfera. Dieci minuti dopo ci vuole un super Cazzaro per mettere in calcio d’angolo una conclusione forte dentro l’area di Mollica. Poco dopo è Petdji con una conclusione senza pretese a centrare per gli ospiti il palo esterno. Passano due minuti e Girardello salva su un tentativo del rodigino Pagni. Nel finale il Campodarsego, che in contropiede si era già divorato alcune buone situazioni, chiede la contesa con un contropiede di Cocola, che fa tutto da solo e con un rasoterra perfetto lascia immobile il portiere Galassi per il 2-0 conclusivo.

Questo il tabellino della gara:

CAMPODARSEGO-ADRIESE 2-0

CAMPODARSEGO: Cazzaro, Battilana (11’ st Girardello), Ballan (29’ st Rao), Casella (29’ st Duse), Mboup, Gerevini, Cocolo, Oneto, Pavanello, Sylla (1’ st Prevedello), Cupani (20’ st Reato). Allenatore: Cristiano Masitto.

ADRIESE: Galassi, Martimbianco, Montin, Petdji, Brugnolo, Colombi (11’ st Strada; 33’ st Pagni), Moretti (11’ st Mollica), Rosso, Pimazzoni (20’ st Lattanzi), Gasparini (20’ st Feruglio), Cavallini. Allenatore: Roberto Vecchiato.

ARBITRO: Frazza di Schio.

RETI: nel secondo tempo al 10’ Cupani, al 44’ Cocola.

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti: nel Campodarsego Sylla, Gerevini, Reato; nell’Adriese Brugnolo, Pagni, Martimbianco. Angoli: 6-2 per l’Adriese. Recupero: 0’ e 5’.