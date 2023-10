Serie D, Coppa Italia: il Campodarsego e la Luparense volano ai sedicesimi di finale

Sotto una pioggia battente e fitta, missione compiuta per il Campodarsego e per la Luparense. La squadra di Masitto e Coletti vincono e superano i trentaduesimi di finale di Coppa Italia di serie D senza grosse difficoltà.

Al Gabbiano di Campodarsego finisce 1-0 per i biancorossi, che domano il Montecchio Maggiore con il minimo sforzo. Successo meritato per il Campodarsego che costruisce molte occasioni da rete sia nel primo, che nel secondo tempo. Il punteggio di 1-0 sta anche stretto alla formazione di Cristiano Masitto, che gioca bene, costruisce molto e da grande squadra rischia pochissimo. Mboup decide l'incontro poco prima della metà della ripresa e regala il pass per affrontare il 15 novembre l'Union Clodiense. Dopo il derby contro i Lupi, un'altra bella iniezione di fiducia per i biancorossi.

Questo il tabellino della gara del Gabbiano:

CAMPODARSEGO-MONTECCHIO MAGGIORE 1-0

CAMPODARSEGO: Cazzaro, Battilana, Rao, Due, Mboup (30’ st Bajic), Pasquetto, Prevedello (45’ st Cocola), Girardello, Chinellato, Sylla (45’ st Sabbadin), Cupani (36’ st Oneto). Allenatore: Cristiano Masitto.

MONTECCHIO MAGGIORE: Carraro, Crestani, Burato (26’ st Chajari Othman), Dalla Bernardina, Borgo, Muntar (26’ st Sperti), Segalina, Garbero (40’ st Chajari Zakaria), Sarli (45’ st Spadiliero), Medina, Pegoraro (45’ st Cardellino). Allenatore: Federico Coppola.

ARBITRO: Ravara di Valdarno.

RETE: 18’ st Mboup.

NOTE: Spettatori 100 circa. Ammoniti: Crestani, Prevedello. Angoli: 7-2 per il Campodarsego. Recupero: 0’ e 5’.

Molto bene anche i Lupi di Coletti, capaci di imporsi 3 a 1 sul Chions e riscattarsi dopo la sconfitta di domenica proprio contro gli uomini di Masitto. Protagonista del piovoso pomeriggio sanmartinaro è l'esterno offensivo Schimenti, che si scatena nella ripresa e dopo il primo tempo terminato 1 a 1, con le reti di Vetere per i padroni di casa e Pinton per gli ospiti. sigla una doppietta che permette ai suoi di accedere alla sfida contro la Dolomiti Bellunesi sempre il 15 novembre.