Serie D, Coppa Italia: super Adriese, l'Este è fuori dalla competizione

FInisce ai 32esimi di finale la Coppa Italia di Serie D dell'Este di mister Pagan. L'Adriese di Vecchiato si è imposta con un netto 3 a 1 al Nuovo Comunale di Este. Per i giallorossi è la terza sconfitta di fila in questi ultimi 10 giorni tra campionato e Coppa Italia.



Nonostante il turn over ragionato di Pagan, l'Adriese ha approcciato meglio la partita, siglando tre gol in trentasei minuti. Ha aperto le marcature Gioé al 6', raddoppiato quattro minuti dopo Maniero, mentre il tris è sempre opera dello scatenato Gioé al 36'. Dopo un primo tempo al dir poco shockante, l'Esta ha reagito almeno nella ripresa, trovando la rete della bandiera con il classe 2006 Cogo e sfiorando il gol del 2-3 ripetutamente.

I rodigini avanzano nella competizione e nei sedicesimi di finale troveranno il Montebelluna, vincente ai rigori questo pomeriggio sul campo del Caldiero.