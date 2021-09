Serie D, altro poker del Campodarsego all'Este

Il Campodarsego concede il bis. Questa volta in casa. Dopo i 4 gol di coppa, altro poker della squadra di Masitto all'Este, nel debutto in campionato della Serie D girone C. Sempre 4 a 1 a favore dei biancorossi, con gli uomini di De Mozzi incapaci di trovare la quadra difensiva.

La Cronaca

Stadio Gabbiano delle grandi occasioni e tanta attesa viene ripagata da un super match. L'Este approccia alla grande la gara e al 13' trova la rete con Garcia, abilissimo nello sfruttare una dormita della difesa di Masitto e infilare il pallone in rete. La sberla risveglia bomber Colombi e compagni. Dopo il quarto d'ora ecco l'uno-due che disarciona il match. Prima Mobilio su piazzato, poi Colombi di testa rimettono le cose al meglio per i biancorossi. L'Este replica colpo su colpo ed Espinar e Olonisakin vanno vicinissimi al pareggio prima della chiusura del tempo, ma senza successo. Al 10' espulso Olonisakin e qui cambia il match. Prima Mobilio su rigore e poi ancora Colombi, dopo un grande spunto di Prevedello, trovano i due gol che fissano il risultato sul definitivo 4 a 1. Ancora festa per i ragazzi del presidente Pagin, riflessioni amare in casa Este.

Il tabellino del match



CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Messali (24′ st Marini), Buratto, Gentile, Zucchini, Cocola (19′ st Prevedello), Alluci (34′ st Giacomazi), Colombi, Addiego Mobilio (32′ st Zavan), Solinas (12′ st Guitto). A disposizione: Boscolo Palo, Santinon, Cupani, Giusti. Allenatore: Masitto.

ESTE: Anomerianakis, Pilotto, Piccardi, Bordi, Marchiori, Altuna (16′ st Caccin), Munaretton (27′ st Said), Matas (20′ st Zanetti), Garcia, Espinar, Olonisakin. A disposizione: Rizzato, Hoxha, Tescaro, De Mozzi, Mourelo, Lucci. Allenatore: De Mozzi.