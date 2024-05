Serie D, domenica playoff e playout per Campodarsego e Luparense

Come cambia la vita un anno dopo. Domenica 12 maggio in Serie D girone C prende il via la coda finale della stagione con i playoff e i playout. Protagoniste Campodarsego e Luparense. E se 365 gioni fa, le due squadre erano le attrici protagoniste della finale nella post season per definire la griglia per i ripescaggi in C, quest'anno la strada delle due squadre si è divisa.

Per il terzo anno di fila in post season c'è il Campodarsego di mister Masitto, detentore della competizione e pronto a scendere in campo nel bellunese domenica 12 maggio alle 16:00 - nonostante le grandi turbolenze interne - contro la seconda in classifica, la Dolomiti Bellunesi dell'ex Perez. A fare rumore nelle ultime ore non sono tanti i traguardi sportivi raggiunti dai biancorossi, quanto le dichiarazioni rilasciate proprio dal condottiero biancorosso, Cristiano Masitto, a SerieD24: «La Dolomiti Bellunesi è una grande squadra nata per vincere il campionato; infatti, è arrivata seconda. Hanno dei giocatori esperti che possono fare gol in qualsiasi momento. Sarà una partita totalmente diversa da quelle di campionato perché è secca, e noi ci arriviamo con entusiasmo e la qualità del gioco dei nostri giovani, una caratteristica ormai fondamentale di questi miei tre anni a Campodarsego». Masitto franco e diretto, che non si sottrae ad usare la calcolatrice e sottolineare i traguardi raggiunti in questo triennio: «Il Girone C è difficilissimo, è una realtà in cui ci sono tanti soldi. Noi abbiamo 300.000€ di budget, perciò è stato un qualcosa d’impensabile quello che abbiamo raggiunto nella stagione attuale, ma anche nelle precedenti: per il terzo anno consecutivo abbiamo conquistato la qualificazione ai playoff e l’anno scorso li abbiamo addirittura vinti. Quest’anno abbiamo avuto un riconoscimento di 25.000€ dalla Lega, essendo arrivati primi come squadra più giovane del girone. In questi tre anni, da quando sono arrivato, siamo riusciti a riportare in vita una società che era a rischio retrocessione nell’anno precedente. Nella stagione scorsa abbiamo preso 10.000€ di Coppa Disciplina e ceduto un giocatore al Bologna. Quest’anno, invece, abbiamo collaborato con il Pisa. Abbiamo totalmente risanato le casse della nostra società, raggiungendo obiettivi molto importanti: il primo anno ci siamo posizionati quinti, uscendo in semifinale, il secondo anno quarti, vincendo i playoff, e quest’anno siamo nuovamente quinti, e ancora una volta in semifinale».

Il tabellone dei playoff:



Semifinali - Domenica 12 Maggio ore 16:00

Dolomiti Bellunesi (2°) - Campodarsego (5°)

Treviso (3°)-Bassano (4°)



Finale - Domenica 19 maggio 2024 ore 16:00



Le vincenti dei due incontri

Last dance a Campodarsego per Masitto insomma, che in tanti danno praticamente fatto alla Luparense di Zarattini, pronto a riformare la coppia dell'ultima stagione a Campodarsego con il direttore sportivo Alberto Briaschi. A proposito di Luparense, dopo un girone di ritorno in cui i Lupi hanno raccolto 3 punti in meno dell'andata, ecco i playout per mantenere la categoria. Scenario impensabile pensando al progetto iniziale, ma questo è il calcio. Domenica 12 maggio alle 16.00 al Casée arriva l'Atletico Castegnato e per gli uomini di Romanin ci sono due risultati su tre (pari e vittoria) per mettere al sicuro la permanenza in D e ripartire dal giorno dopo con la voglia di costruire con pazienza e oculatezza un grande piano tecnico sportivo per portare tra i professionisti San Martino di Lupari. Il modello Union Clodiense avrà insegnato qualcosa?

Il tabellone dei playout:

Luparense (13°)-Atletico Castegnato (16°)

Breno (14°)-Cjarlins Muzane (15°)