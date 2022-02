Serie D, Este: porte girevoli in attacco, ecco Florean, via Garcia Boix

Come riportato sui canali ufficiali della società giallorossa, l'Este compie una grande doppia operazione in avanti. Partiamo dall'acquisto, quello i Damien Florean, con la nota del cub atestino: "Grande acquisto e grande rinforzo per la nostra squadra che vede arrivare dal Villa Valle (Serie D - Gir.B) una punta centrale di grande esperienza. La dirigenza voleva dare peso all'attacco e sembra essere riuscita nell'intento regalando a mister Pagan un giocatore prezioso che sa come fare gol, che conosce i campi difficili della Serie D e gioca sempre con il coltello fra i denti. Oltre 392 partite con 101 gol certificano la sua vena da bomber di razza, con anche 2 centri in Nazionale U18 nel 2005. Ha già vestito la maglia dell'Este nella stagione 2017-2018 con 18 gol in 29 presenze."

Con l'approdo di Florean, saluta e fa i bagagli il trascinatore della prima parte di stagione, Garcia Boix, autore anche di 4 reti. Questo il comunicato: "Tutta la società AC Este ringrazia Javi Garcia Boix per l'impegno profuso con la nostra maglia, autore di belle prestazioni e 4 gol pesantissimi per la nostra classifica. Buena suerte Javi, gracias por todo"