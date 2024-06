Serie D, Este: ancora avanti con capitan Giacomo Caccin

Dopo Pagan, c'è capitan Caccin. Ad Este si prosegue nel segno della continuità e come nelle ultime annate si riparte dal leader dello spogliatoio, nonché centrocampista imprescindibile per tutto la squadra e l'ambiente. Per Giacomo Caccin, prodotto del vivaio del Cittadella, sarà la quinta stagione al Nuovo Comunale. Quest'anno ben 31 presenze, 4 reti e una presenza fondamentale per Pagan nella sua mediana. Il perfetto equilibratore, il collante di uno spogliatoio in cui la sua leadership si sente tutta, tanto vocalmente, tanto come esempio per il gruppo e le incursioni in zona gol dell'imprevedibile De Vido.

Quello del capitano giallorosso è il primo rinnovo nel parco giocatori, ma ora sono attese notizie anche su tanti altri protagonisti del campionato 23-24.