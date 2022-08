Serie D, Este: il calendario delle amichevoli dei giallorossi ad agosto

Ancora pochi giorni e l'Este scende in campo per le prime amichevoli stagionali. Il lavoro di questi giorni degli uomini di mister Pagan a Piancavallo, in provincia di Pordenone, verrà finalizzato dall'amichevole di sabato 6 agosto alle ore 16:00 contro la squadra locale del Maniago Vajont neo promossa nell'Eccellenza friulana. Non solo il Maniago Vajont, perché una settimana è tempo di triangolare con Arcella e Mestrino Rubano, il 13 agosto a partire dalle ore 16:30 al Nuovo Stadio Comunale di Este. Sempre sotto le mura si chiude il 24 agosto contro la Primavera del Venezia, con orario ancora da definire.

Riepilogando:

6 Agosto ore 16:00: Este-Maniago Vajont a Piancavallo (PN)

13 Agosto dalle ore 16:30: Triangolare con Arcella e Mestrino Rubano al Nuovo Stadio Comunale di Este

24 Agosto orario da definire: Este-Venezia Primavera al Nuovo Stadio Comunale di Este