Serie D, Este: i convocati per la sfida contro il Montebelluna

Sono 20 i convocati di mister De Mozzi per la quarta giornata del campionato di Serie D Girone C tra i giallorossi e il Montebelluna.

Dopo la bella vittoria in terra veronese contro l'Ambrosiana, l'Este torna in campo domani alle ore 15.00 al Nuovo Comunale di Este contro il Calcio Montebelluna. Uno scontro salvezza a tutti gli effetti, con i trevigiani penultimi in classifica con appena un punto raccolto in tre giornate e ben 8 gol subiti. Punti in palio pesanti, che potrebbero essere cruciali per il proseguo della stagione.

Di seguito tutti i convocati da mister De Mozzi per il delicato match di domani:

Portieri: Anomerianakis, Peixoto

Difensori: Bordi, Hoxha, Marchiori, Munaretto, Pilotto, Piccardi, Said, Tozzo

Centrocampisti: Altuna, Matas, Espinar, De Mozzi, Caccin, Zanetti

Attaccanti: Boix, Mourelo, Lucci, Tescaro

Probabile formazione: 3-5-1-1 - Peixoto; Hoxha, Marchiori, Bordi; Munaretto, Zanetti, Altuna, Matas, Piccardi; Espinar; Boix