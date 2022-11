Serie D, Este: il capitano Francesco Bordi rescinde con la squadra di mister Pagan

La sconfitta contro il Legnago domenica, poi la rescissione di uno dei simboli delle ultime stagioni dell'Este, Francesco Bordi. Non c'è che dire, in questi ultimi tre giorni in casa murata non ci si è fatti mancare proprio nulla. Con l'addio dell'ex prodotto del vivaio di Roma e Milan, se ne va un centrale difensivo, all'occorenza mediano, che ha dato tanto alla causa dell'Este. Questo il comunicato apparso sulla pagina ufficiale di Facebook del club allenato da mister Pagan: "Si dividono le strade fra Francesco Bordi e l'AC Este 1920 consensualmente e a testa alta, come ogni partita che hai giocato con la nostra maglia e di cui noi ti ringraziamo, Este è e sarà sempre casa tua. Sono state due stagioni (e mezza) molto intense, con tanti momenti di gioia e alcuni momenti difficili ma da cui ci siamo sempre rialzati e ne siamo usciti ogni volta più forti.Sia a livello di campo, in termini di risultati sportivi, ma anche per la tua carriera, dove hai sofferto per un brutto infortunio e noi con te sperando nel tuo recupero avvenuto prima del previsto suggellato da un gol indimenticabile al Nuovo Stadio sotto un nubifragio epocale. Il calcio, come la vita ci riserva sempre una nuova opportunità e un momento per risalire la china, e questo è il tuo momento."