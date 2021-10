Serie D, Este-Montebelluna: un punto per i giallorossi

Nella quarta giornata del girone C di Serie D, pareggio in rimonta per i giallorossi di mister De Mozzi. A segno l'ineffabile Boix

Posta in palio divisa equamente nello scontro salvezza in scena al Nuovo Comunale di Este tra l'Este Calcio e il Montebelluna. 1-1 il risultato finale, con un tempo a testa per squadra e pochi rimpianti da ambo le parti. I giallorossi di De Mozzi conquistano un altro punticino prezioso e salgono a quota 4 punti in classifica, mentre il Montebelluna sale a quota 2, restando comunque sul fondo della classifica.

La cronaca

Novità subito nello schieramento di De Mozzi, che torna all'albero di Natale, lasciando in panchina Bordi e Pilotto. Spazio a Boix unico riferimento in attacco. Meglio il Montebelluna nell'approccio alla partita. Fasan e Ndreca creano più di un grattacapo alla difesa giallorossa. Come al 16' con Ndreka, con la sua girata altissima da ottima posizione in area di rigore. Il vantaggio dei trevigiani è nell'aria e arriva puntuale al 27'. Ndreca sulla destra la scodella in mezzo, la difesa giallorossa spazza malamente e dal limite con due tocchi, Fasan non si fa pregare e porta in vantaggio i trevigiani. Il gol colpisce i padroni di casa, che si riprendono nella ripresa. Passano sette minuti ed ecco la rete di Boix, abilissimo a girare di testa un puntuale servizio dalla sinistra. Per lo spagnolo è il terzo centro stagionale.

Nel finale occasioni da ambo le parti, ma il risultato non si schioda dal segno X.

Di seguito il tabellino della partita:

ESTE: Peixoto; Zanetti, Hoxha, Marchiori, Piccardi (92' Pilotto); Caccin, Altuna, Munaretto (65' Said); Espinar, Mourelo (80' Tescaro); Boix. A disposizione: Anomerianakis, Tozzo, Bordi, Pilotto, De Mozzi, Tescaro, Said, Lucci. All.: De Mozzi

MONTEBELLUNA: Ruggiu; Martin, Tomasi, Zago (76' Baggio), Ndreca (80' Neat), Fasan, De Biasi, Sanzovo, Longato (94' Bressan), Scandilori, Visinoni (63' Madiotto). A disposizione: Bonato, Borghesa, Madiotto, D'Arrigo, Baggio, Bressan, Carniato, Fabbian, Neat. All.: Bordin

Direttori di gara: David Kovacevic di Arco Riva. Assistenti: Ares Beggiato di Schio e Giovanni Zanon di Vicenza

Reti: 27' Fasan, 52' Boix

Ammoniti: Sanzovo, Espinar

Recupero: /, 5'