Serie D, Este-Chioggia Sottomarina: sconfitta casalinga per i giallorossi

Brutta sconfitta al Nuovo Comunale di Este per i giallorossi di mister De Mozzi contro il Chioggia Sottomarina. Due a zero il risultato a favore dei veneziani, sempre in controllo del match e in grado di accellerare al momento giusto nella ripresa. Ancora tanto da lavorare per i giallorossi, con un avvio stagionale al dir poco shock con zero punti raccolti e appena due gol siglati in tre match tra campionato e Coppa Italia.

La cronaca

Ad Este pioggia torrenziale nella prima frazione. Possesso palla di marca Chioggia Sottomarina, con il palo colpito da Marcolin dopo tre minuti, ma è l'unico sussulto di una gara completamente ingolfata nei primi quarantacinque minuti. Il match si sblocca nella ripresa. Passano dieci minuti e al 55' ecco il vantaggio del Chioggia Sottomarina. Giacomo Romano taglia da vero falco sul primo palo e impatta un cross perfetto dalla sinistra di Fasolo. Lo svantaggio sbilancia l'Este che ci prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma si fa trovare impreparato al 72'. Marcolin lancia con il compasso il neo entrato Antonio Calabrese che con il portiere in uscita, si inventa un pallonetto che si adagia dolce in fondo al sacco.

Ecco le formazioni iniziali di Este e Unione Clodiense Chioggia Sottomarina:

Este: Peixoto, Pilotto, Piccardi, Bordi, Marchiori, Altuna, Munaretto, Caccin, Mourelo, Espinar, Tescaro. Allenatore: De Mozzi

Unione Clodiense Chioggia Sottomarina: Passador, Boscolo Bisto, Tinazzi, Duse, Mboup, Cuomo, Marcolin, Kaptina, Romano, Casarotto, Fasolo. Allenatore: Andreucci

Arbitro: Zippilli di Mantova

Reti: 55' Romano, 72' Calabrese