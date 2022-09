Serie D, girone C: i 16 anni di presidenza Pagin al Campodarsego

Sedici anni fa era un altro mondo. Forse scontato da raccontare, ma non da ricordare, visto che per il numero 1 del Campodarsgo, Daniele Pagin, quella che sta per iniziare è la sua sedicesima stagione alla presidenza del Campodarsego. Una realtà piccola, che in questi anni si è trasformata. Dalla Seconda Categoria alla Serie C, se il Covid-19 non si fosse messo di mezzo. La Serie D stabile, da molti anni, è un traguardo ragguardevole per un uomo sempre disponibile e dal cuore generoso. Queste le sue parole all'indomani della vittoria con il Cartigliano e alla vigilia della trasferta contro il Torviscosa:

"Le prime partite sono sempre un po' particolari. È il mio sedicesimo anno da presidente del Campodarsego, non sono pochi. Partire con una vittoria, come quella contro il Cartigliano, non è facile. Ero molto agitato prima della gara, ma i 3 punti mi rendono molto felice. Mi fa piacere sottolineare l'eurogol del nostro Prevedello, un prodotto del nostro settore giovanile classe 2004, al termine di una grande azione. Partire con una vittoria è sempre molto positivo. Sono contento della rosa a disposizione del mister Masitto, credo che possiamo fare molto bene. Cocola è una grossa perdita, ma più dei singoli, voglio parlare di Masitto. A mio avviso il migliore di questa categoria, per come fa giocare e crescere la squadra. C'è bisogno ancora un po' di tempo, ma mister Masitto ha il DNA della crescita attraverso il gioco. Talvolta può essere penalizzante, per qualche errore individuale, ma siamo sempre ripartiti e come un diesel, sempre in ascesa. Rispetto all'anno scorso partiamo da una situazione migliore. Vedo molto bene i ragazzi e vogliamo migliorare attraverso il nostro gioco. Il nostro obiettivo è arrivare ai playoff e credo possiamo raggiungerli."